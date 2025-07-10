«Можно выйти на 4000 рублей в месяц» 10.07.2025, 9:52

Белоруска оставила офис и зарабатывает на редких цветах.

Все началось более десяти лет назад. Валерия Каруна оставила стабильную работу в офисе, начала работать на себя и печь торты. А рядом была еще одна интересная ниша — сахарные цветы для украшения тех самых тортов. Бизнес пошел, а потом выяснилось: цветы из воска тоже востребованы. Спасибо самозанятости: всем этим можно заниматься дома и зарабатывать, пишет «Онлайнер».

«Пальцы как у ниндзя»

Встречаемся с Валерией у нее дома — это одновременно и мастерская, где она делает цветы. А раньше каждое утро начиналось с поездки в офис.

— Сейчас мне иногда говорят: «Ты же дома работаешь, тебе легче». Я готова поспорить: дома нет графика с девяти до шести, — улыбается Валерия.

До открытия своего дела Валерия работала юристом и занималась трудовым правом. В какой-то момент стало понятно, что на прежней работе двигаться дальше уже некуда. Но было интересно заняться каким-то творческим делом.

Разворот от юриста к кондитеру случился неожиданно. Однажды на работе проходил конкурс тортов. Валерия была в декрете с ребенком и хотела сделать что-то необычное. Соседка по даче посоветовала посмотреть, как торты украшают мастикой.

— Я подумала, что это вроде бы несложно. Конкурс я тогда выиграла, вышла на работу и отработала еще полтора года, но меня уже захватили торты: я сидела в офисе и прокручивала в голове разные варианты и дизайны.

Так кабинетный труд сменился самозанятостью и тортами на домашней кухне.

— Когда увольнялась, понимала, что могу перекрыть заказами около 70% зарплаты. Двое детей, их надо водить на секции, муж работает, поэтому я не развивала сразу масштабный бизнес и не вкладывала много. Это сейчас, если подсчитать траты на торты и цветы, то соберутся инструменты где-то на $3 тыс.: резаки, формы и так далее.

Печь килограммовые торты на потоке — это в любом случае нелегкий труд и физическая работа — не сидя за столом, как было у меня в трудовом праве. Многие думают, что печь торты просто, но они не сталкивались с такими объемами. А когда видишь обожженные пальцы, 12-часовые смены у плиты, потом нужно перемыть столько посуды — это все очень приземляет.

Потом Валерия увидела в интернете те самые сахарные цветы — это модный декор для свадебных тортов, который иногда сложно отличить от настоящих цветов.

— Можно сказать, что я влюбилась и поняла: пока я не сделаю, не успокоюсь. Цветы меня поглотили, тем более что я еще в детстве собирала луговые и залипала на них. А потом я поняла, что на них можно заработать даже больше, чем на тортах.

Это сейчас уже есть годы опыта, а тогда пришлось учиться по книгам на английском языке, переводить и сутками тренироваться.

— Я, как фанатик, могла сидеть по 12 часов и ничего не есть.

По сравнению с тортами это немного другая работа, более скрупулезная. Хотя я холерик и такой активный товарищ, но оказалось, что в работе руками есть свой дзен и это похоже на медитацию.

Каждый лепесток сахарного цветка раскатывается скалкой вручную и заворачивается, добавляются прожилки и текстура — так создается естественность и исключительная хрупкость.

Часто заказывают розы, но могут быть орхидеи, пионы и в принципе любые цветы — иногда даже сами кондитеры не верят, что они из сахара.

— В какой-то момент я так увлеклась, что даже поехала на кулинарную олимпиаду в Германию. Муж тогда поддержал (он вообще мой главный фанат и одновременно мотиватор), сели в машину и поехали. Вернулась с серебром и тогда уже поняла, что есть подтверждение — я могу заниматься этим профессионально.

Сложность работы была в том, что практически все нужно было делать вручную со скальпелем, а формы и многие инструменты использовать запрещали.

— Для меня важно, чтобы это выглядело как живой цветок, не искусственный. Кстати, на олимпиаде это тоже было одним из главных критериев. В чем секрет? Усидчивость. И еще надо натренировать навык чувствовать кончиками пальцев. Смеюсь, что у меня сейчас пальцы как у ниндзя — такие натренированные. Но в самом начале нужно приложить усилия.

Основные заказчики сахарных цветов — невесты. Они выбирают торт у кондитера, а потом подключают Валерию и просят сделать декор. Самые сложные заказы — объемные, которые надо готовить несколько дней.

— Обычно это большие VIP-торты, для которых нужно множество цветов. Однажды я делала для такого торта штук 80 орхидей и примерно 50 роз, кажется, еще были пионы — всего где-то под 200 цветков. Если посчитать в валюте, то это был огромный заказ на тысячу долларов.

«У свечей за 45 рублей есть покупатели»

Год назад Валерия сделала свой первый цветок из воска, а потом переключилась в основном на них — это та же свеча ручной работы, но сложнее, чем просто заливка формы.

— Первые цветы казались мне такими потрясающими, а сейчас я смотрю и понимаю, что вначале не все было идеально, — шутит Валерия.

— Кажется, конкуренция в свечном бизнесе выше некуда. И на этом все еще можно заработать?

— Да, я поняла, что это моя ниша и я в ней могу работать с цветами. Тем более я столько времени занималась сахарными цветами — мне было проще начать работать с воском. Навык уже отточен, и я понимаю, что у меня конкурентов нет.

На такую свечу у Валерии сейчас уходит около часа:

Воск плавится, из него на специальном термостойком коврике застывают блинчики-лепестки. Раньше времени снимать нельзя, иначе потрескаются.

На каждом создаются текстура и прожилки, чтобы выглядело максимально похоже на живой цветок.

Потом они крепятся к бутону, в финале розу прокалывают и вставляют фитиль. В зависимости от цветка такая свеча может потом гореть до восьми часов.

— Ручная работа не может быть слишком дешевой, нужно учитывать, что процентов 30 может сразу уйти на новые формы и оборудование.

Сейчас одна такая свеча стоит 45 рублей, чуть проще — 40, и я могу сказать, что это недорого для полностью ручного труда. Я все-таки считаю, что у нас не настолько богатые люди, чтобы ставить ценник в 60 рублей, хотя такие свечи тоже продают.

Как ни странно, мои свечи позволили мне поднять цены на сахарные цветы. Я вообще бесплатно добавляла их в тортики, потом за копейки, а потом изучила спрос и рынок — сейчас сахарная роза стоит 30 рублей, орхидея — 20—25 в зависимости от сложности и цвета. Если идет много заказов, надо повышать цену, от этого не уйти. Один из последних заказов — это сахарные лепестки на 100 рублей — их с моими навыками можно уже сделать за день.

Валерия начала продавать свечи в начале года. В январе было затишье, но потом к 14 февраля и другим праздникам пошли массовые заказы. С тех пор получилось продать параллельно с сахарными цветами около сотни свечей.

— На свечах все-таки нет такой нагрузки на пальцы. Был момент, когда я настолько много работала, что у меня на кисти выросла гигрома — доброкачественная опухоль. Сказали оперировать, я решила взять перерыв на четыре-пять месяцев и фактически вообще не делала заказы.

Как и у многих маленьких бизнесов, бог продаж — Instagram. Люди видят рекламу, подписываются, а потом уже готовы покупать. Часть клиентов — это те, кто покупал сахарные цветы.

Недавно Валерия передала свечи на полку в специализированном магазине, где выставляют и другую похожую продукцию. Есть ли шанс выделиться, пока непонятно, но надо экспериментировать. Еще есть ярмарки ремесленников — возможно, свечи скоро появятся и там.

— Иногда я выставляю небольшие мастер-классы: вдруг кто-то захочет для себя. Я шучу, что это такой «конструктор LEGO для взрослых». Мне в целом нравится обучать и мотивировать людей, но «Купите у меня курс за $300» — это вообще не моя история.

Того, что кто-то скопирует, я не боюсь: это непростой труд, нужно сидеть часами и быть фанатом. Я долго искала лучший воск, масла, фитили, сколько свечей спалила в процессе, что уже и подсчитать сложно. Поэтому вряд ли кто-то сможет скопировать абсолютно все.

Что делать, чтобы бизнес не развалился

Хотя продажи пошли фактически со старта, некоторые ошибки все-таки пришлось сделать на своем опыте — например, с неудачной покупкой воска или рекламой через Instagram.

— Была такая ситуация, когда мы вложились в рекламу, а пришло ноль людей. Можно было все бросить и подумать, что людям уже не нужны свечи, но настроили рекламу только на Минск и женщин от 27 до 55 лет — и сразу пошли заказы.

В тот момент можно было испугаться и сказать: «Ну кому эти свечи нужны? Разве нельзя купить в магазине за три рубля?» Я вижу, что у свечей за 45 рублей есть покупатели. Часто это творческие люди, которые не жалеют денег на красоту и понимают, во что вкладываются. Чаще свечи покупают женщины, но приходят и мужчины — как правило, уже с готовой ссылкой (на свечу, которую выбрала женщина).

Когда две недели не было ни одной продажи, я уже начала думать, что никому моя работа не нужна. А потом звонок — и покупательница забрала сразу 20 свечей в подарок учителям.

Муж поддерживал и, даже когда я снимала неидеальные видео, все равно уговаривал выкладывать в соцсети. А потом смотришь: там чуть ли не 50 тыс. просмотров. Так что можно разрешить себе не быть идеальным.

Пока Валерии приходится делать одной: самозанятые на налоге на профдоход не могут привлекать помощников.

Чтобы нанять людей, надо открывать ИП, и тогда уже можно будет масштабировать бизнес, создавать отдельную мастерскую и обучать людей. И, конечно, рассчитывать на более высокий заработок.

— Все зависит от того, сколько вы хотите заработать. Конечно, когда ты не привязан к найму, свободы намного больше: можно неделю работать, а потом неделю отдыхать.

Мне пока для счастья достаточно 2000 рублей чистыми, но можно смело выйти на 4000 в месяц. Идти за 3000 рублей в офис я сейчас для себя не вижу смысла: это потеря свободы. Муж сейчас зарабатывает больше, чем я, поэтому есть возможность спокойно развиваться. Но для этого надо, конечно, иметь хорошую рекламу и, соответственно, вкладываться в нее.

Пока хороший тандем в работе мне видится так: летом в свадебный сезон делать больше сахарных цветов, зимой — свечей.

— По вашему опыту, что делать самозанятым, чтобы маленький бизнес не развалился?

— Лучшие бизнес-решения — это поставить четкую цель, верить в себя и не бояться. Ну, это, может, пафосно, но по крайней мере это работает. Понимать, что работа может быть нудной и произойдет профессиональное выгорание. Но если любишь свое дело, все становится проще.

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