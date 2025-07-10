закрыть
10 июля 2025, четверг, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У жителя Полоцка нашли турецкий револьвер

14
  • 10.07.2025, 10:07
  • 4,868
У жителя Полоцка нашли турецкий револьвер
Фото: ГКСЭ

Оказалось, он использует редкий патрон без пороха.

Житель Полоцка хранил дома «предмет, похожий на револьвер». Мужчину задержали, а исследование показало, что оружие пригодно для стрельбы, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Сотрудники милиции задержали 62-летнего жителя Полоцка, который в своем доме хранил «предмет, похожий на револьвер» с надписью Made in Turkey.

Экспертиза показала, что это исправный гладкоствольный револьвер калибра 4 мм, предназначенный для стрельбы патронами Флобера 4×7мм.

Патрон Флобера — разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых практически отсутствует или полностью отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав. Такие патроны — это крайне маломощные боеприпасы со скоростью пули как у средних пневматических винтовок.

Патроны Флобера.
Фото: hunter.rozetka.com.ua

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд в Полоцке уже постановил обвинительный приговор — о подробностях в ГКСЭ не сообщили.

Револьвер из незаконного оборота изъят.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив