У жителя Полоцка нашли турецкий револьвер

У жителя Полоцка нашли турецкий револьвер14
- 10.07.2025, 10:07
- 4,868
Оказалось, он использует редкий патрон без пороха.
Житель Полоцка хранил дома «предмет, похожий на револьвер». Мужчину задержали, а исследование показало, что оружие пригодно для стрельбы, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
Сотрудники милиции задержали 62-летнего жителя Полоцка, который в своем доме хранил «предмет, похожий на револьвер» с надписью Made in Turkey.
Экспертиза показала, что это исправный гладкоствольный револьвер калибра 4 мм, предназначенный для стрельбы патронами Флобера 4×7мм.
Патрон Флобера — разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых практически отсутствует или полностью отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав. Такие патроны — это крайне маломощные боеприпасы со скоростью пули как у средних пневматических винтовок.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд в Полоцке уже постановил обвинительный приговор — о подробностях в ГКСЭ не сообщили.
Револьвер из незаконного оборота изъят.