У жителя Полоцка нашли турецкий револьвер 14 10.07.2025, 10:07

4,868

Фото: ГКСЭ

Оказалось, он использует редкий патрон без пороха.

Житель Полоцка хранил дома «предмет, похожий на револьвер». Мужчину задержали, а исследование показало, что оружие пригодно для стрельбы, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Сотрудники милиции задержали 62-летнего жителя Полоцка, который в своем доме хранил «предмет, похожий на револьвер» с надписью Made in Turkey.

Экспертиза показала, что это исправный гладкоствольный револьвер калибра 4 мм, предназначенный для стрельбы патронами Флобера 4×7мм.

Патрон Флобера — разновидность патронов кольцевого воспламенения, в которых практически отсутствует или полностью отсутствует пороховой заряд, а роль метательного вещества выполняет капсюльный состав. Такие патроны — это крайне маломощные боеприпасы со скоростью пули как у средних пневматических винтовок.

Патроны Флобера.

Фото: hunter.rozetka.com.ua

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд в Полоцке уже постановил обвинительный приговор — о подробностях в ГКСЭ не сообщили.

Револьвер из незаконного оборота изъят.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com