Reuters: Рубио встретится с Лавровым 10 июля в Куала-Лумпуре 2 10.07.2025, 10:10

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Марко Рубио

Встречу подтвердила Захарова.

Государственный секретарь США Марко Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в четверг, 10 июля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент США и МИД РФ.

«Могу подтвердить: такая встреча прорабатывается», - процитировали росСМИ пресс-секретаря МИД России Марию Захарову.

Это будет вторая личная встреча Рубио и Лаврова. Предыдущая встреча Рубио и Лаврова состоялась в Саудовской Аравии в феврале в рамках политики администрации Трампа, направленной на восстановление отношений с РФ и намерений способствовать переговорам о прекращении войны России против Украины.

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