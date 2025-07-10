закрыть
10 июля 2025, четверг, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP

4
  • 10.07.2025, 10:15
  • 2,580
Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP

После 15-летней паузы.

Франция совместно с союзниками впервые за 15 лет возобновила производство крылатых ракет SCALP/ Storm Shadow, которые хорошо зарекомендовали себя с началом вторжения РФ в Украину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

«Производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил возобновится в 2025 году, через 15 лет после нашего последнего заказа», - отметил министр обороны Франции.

По его словам, поставленные в Украину франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow продемонстрировали свою эффективность в современных боевых действиях высокой интенсивности.

«Совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, на котором будут производить ракеты, является символом ведущей оборонной промышленности Европы», - добавил Лекорню.

Что известно о ракетах SCALP

Впервые Франция передала Украине дальнобойные SCALP в 2023 году. В июле 2023 года было известно, что Силам обороны передадут 50 ракет. Впрочем, уже в январе 2024 года, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал поставку еще 40 единиц.

Характеристики ракеты:

длина - 5,1 метра;

диаметр корпуса - 630 мм;

масса - 1300 килограммов;

операционная дальность, согласно информации от разработчика - 560 километров.

В то же время также есть экспортный вариант, который имеет меньшую дальность и вес боевой части.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив