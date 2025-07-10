Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP

Франция возобновляет производство крылатых ракет SCALP4
- 10.07.2025, 10:15
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После 15-летней паузы.
Франция совместно с союзниками впервые за 15 лет возобновила производство крылатых ракет SCALP/ Storm Shadow, которые хорошо зарекомендовали себя с началом вторжения РФ в Украину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.
«Производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил возобновится в 2025 году, через 15 лет после нашего последнего заказа», - отметил министр обороны Франции.
По его словам, поставленные в Украину франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow продемонстрировали свою эффективность в современных боевых действиях высокой интенсивности.
«Совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, на котором будут производить ракеты, является символом ведущей оборонной промышленности Европы», - добавил Лекорню.
Что известно о ракетах SCALP
Впервые Франция передала Украине дальнобойные SCALP в 2023 году. В июле 2023 года было известно, что Силам обороны передадут 50 ракет. Впрочем, уже в январе 2024 года, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал поставку еще 40 единиц.
Характеристики ракеты:
длина - 5,1 метра;
диаметр корпуса - 630 мм;
масса - 1300 килограммов;
операционная дальность, согласно информации от разработчика - 560 километров.
В то же время также есть экспортный вариант, который имеет меньшую дальность и вес боевой части.