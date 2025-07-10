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Украина присоединилась к требованию ЕС освободить белорусских политзаключенных

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  • 10.07.2025, 10:26
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Украина присоединилась к требованию ЕС освободить белорусских политзаключенных

Всего заявление поддержало уже 12 стран Европы.

К «немедленному и безоговорочному» освобождению в Беларуси политических заключенных, их реабилитации и прекращению репрессий призвала делегация Евросоюза в Совете Европы (СЕ) 9 июля на 1534-м заседании комитета министров СЕ в Страсбурге (Франция).

К заявлению, распространенному от имени всех государств ЕС, присоединились 12 стран: Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина и Черногория, сообщает «Позірк».

В заявлении приветствуется освобождение Сергея Тихановского и еще 13 политзаключенных благодаря участию США.

«Тем не менее масштабные политически мотивированные преследования в Беларуси продолжаются. Согласно данным, собранным независимыми правозащитниками, в стране по-прежнему несправедливо содержатся под стражей почти 1.200 политзаключенных. Тревогу вызывают сообщения об ужасающих условиях содержания, изоляции от семей и адвокатов, жестоком обращении и пытках, отсутствии доступа к основным медицинским услугам», — отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что ЕС «по-прежнему глубоко обеспокоен ситуацией с правами человека в Беларуси и решительно осуждает продолжающиеся кампании преследования и запугивания всех слоев белорусского общества, включая правозащитников, журналистов, независимых профсоюзных активистов, представителей гражданского общества и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, со стороны белорусского режима».

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