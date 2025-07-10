Спрос на валюту в Беларуси побил рекорд 10.07.2025, 10:43

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Валютный пузырь лопнул.

В начале июля Нацбанк похвалился невиданными прежде золотовалютными резервами. Их рост стал следствием аномальной ситуации, когда при растущем дефиците внешней торговли предложение валюты в апреле и мае было значительно выше спроса. Но счастье оказалось недолгим. Спрос на валюту в июне поставил рекорд.

Спрос на валюту в июне был рекордным как со стороны компаний, так и со стороны населения. Но если люди продавали все-таки больше валюты, чем покупали, то предприятия — наоборот. За месяц они купили валюты на 3,8 млрд долларов, а продали чуть меньше чем на 3 млрд. По итогу чистый спрос на валюту в июне составил почти 450 млн долларов, пишет «План Б».

И это естественное состояние для белорусского валютного рынка в условиях, когда торговый дефицит тоже ставит рекорды. За четыре месяца отрицательное сальдо в торговле товарами и услугами составило 856 млн долларов. Дефицит в торговле товарами за пять месяцев вырос до 2,6 млрд. Естественно, что белорусские компании покупают валюты больше, чем продают, если зарабатывать ее на внешних рынках у них не получается.

Неестественной была обратная ситуация, когда в апреле и мае предложение валюты было выше спроса. Особенно в апреле, когда белорусские компании продали рекордные 3 млрд долларов, а купили только 2,7 млрд. При том, что торговый баланс был глубоко отрицательным уже тогда.

В итоге за апрель и май профицит на валютном рынке был больше миллиарда долларов. И этот профицит позволил Нацбанку пополнить свои резервы до 11,5 млрд долларов.

Нацбанк не комментировал причины такой удивительной ситуации, необъяснимой в рамках обычной экономической логики. Но белорусской экономике, как известно, бывает не до законов. Поэтому феноменально высокое предложение валюты могло объясняться спецификой белорусских экономических отношений.

Например, тем, что каких-то крупных инвесторов заставили дополнительно инвестировать свою прибыль в белорусскую экономику. Заплатить за право оставаться в этой экономике дальше. Или, наоборот. Выкуп за право ее покинуть. Не зря же Лукашенко требовал принять чрезвычайные меры, чтобы не допустить вывода денег за границу и вернуть те деньги, которые уже успели вывести.

Но особенность чрезвычайных мер в том, что их нельзя применять постоянно. А потом либо кончатся инвесторы, либо у инвесторов кончатся деньги. Так что в июне белорусский валютный рынок вернулся к своему естественному состоянию.

И это объясняет, почему Нацбанк внезапно поднял ставку рефинансирования, испугавшись растущего потребительского импорта. Потому что Нацбанк точно знал, откуда на белорусском валютном рынке взялось все это благополучие. И понимал, что долго оно не продлится.

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