Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич провел последний матч за «Реал»
- 10.07.2025, 10:46
Конец эпохи.
Полуфинальный матч Клубного ЧМ-2025 между «ПСЖ» и «Реалом» (4:0) стал последним для хорватского полузащитника Луки Модрича в составе мадридцев, пишет NV.
На 64-й минуте матча Модрич вышел на поле вместо Джуда Беллингема, получив возможность прощаться с болельщиками «сливочных».
Этот матч стал для Луки шестым и последним на турнире, поскольку «Реал» не сумел выйти в финал.
64' The legend Luka Modrić makes his entrance. 🤩🇭🇷— DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025
Could be his last game for Real Madrid 🤍
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/61AMjQ7c4U
В сезоне-2024/25 Модрич провел 63 поединка, в которых отметился 4 голами и 9 ассистами.
Модрич провел в Реале 13 сезонов, за которые выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Модрич продолжит карьеру в «Милане». Главный тренер Массимилиано Аллегри подтвердил эту информацию.