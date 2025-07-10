«Уже нет сил»: белорусы хотят подать в суд на всех мобильных операторов

«Уже нет сил»: белорусы хотят подать в суд на всех мобильных операторов7
- 10.07.2025, 10:54
- 4,198
Появилось эмоциональное видео.
Жительница Беларуси опубликовала в TikTok эмоциональное видео с жалобой на одного из мобильных операторов. По ее словам, у нее «постоянно не ловит связь» и ей сложно до кого-то дозвониться. В комментариях многие пользователи поддержали женщину и также посетовали на качество связи, в том числе у других операторов. Кто-то даже предложил подать в суд, пишет «Телеграф».
Ролик набрал более 300 000 просмотров, почти 8 000 лайков и более тысячи комментариев. Что говорит об актуальности данного вопроса для белорусов.
В частности, у автора ролика возникли вопросы к МТС. «Я плачу деньги. За что, скажите мне, пожалуйста?», — спросила она в ролике.
Белоруска уточнила, что проживает в деревянном доме в деревне в двух километрах от городского поселка и что там у нее «не ловит связь» или «постоянно обрывается».
Также, по словам автора ролика, у нее не получается дозвониться до коллег, а ее клиенты не могут связаться с ней.
@_kck_troya_ #мтс #мтсдно #связинетмтс #обращениебел #обращенимтс ♬ Заколебал ты - Дискотека Авария
«Вы когда предоставляете такие услуги, так вы хотя бы деньги такие же берите, понимаете? Или перерасчет людям делайте. Может, нам всем собраться и в обращение.бел написать, чтобы к вам проверка пришла какая-то?», — обратилась она к оператору.
В обсуждении под видео некоторые пользователи написали, что аналогичные проблемы встречаются и у других операторов связи.
«А1 то же самое, проблемы. Связь пропадает во время разговора. Интернет слабый и непонятно, в чем дело», — утверждает один из комментаторов.
«Перейдите на life:) и поймете, что МТС это еще хорошо», — выразил мнение другой белорус.
«Такая же история. Живем в 5 км от города, связь никакая, интернет работает через раз. В городе ничего не меняется. А плачу 40 рублей в месяц», — заявил третий.
«Та же история в Житковичском районе, уже нет сил это терпеть, 2 раза звонил, ругался с ними, бесполезно», — пожаловался еще кто-то.
Мобильный оператор позвал белорусов «лично убедиться» в качестве интернета и пообещал 3 месяца безлимита в подарок
А один пользователь предложил: «Что если подать на них в суд за некачественные оплаченные услуги?».
Но были и те, кто заступился за своих мобильных операторов.
«За 7 лет никогда не было проблем со связью с МТС. В любой глуши сеть была», — поделился клиент.
Глава МАРТ анонсировал пересмотр цен на услуги мобильных операторов в Беларуси. Когда?
«Тоже бесит, что дорогие тарифы, но связь не пропадает», — отметил второй.
«Я в А1 — и доволен», — заявил третий.
«Да переходите на life:), хоть не прям ловит за городом хорошо, но хоть он работает», — поделился мнением четвертый.