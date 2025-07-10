Канада объявила о новом курсе в энергетической политике 10.07.2025, 10:58

Страна значительно увеличит экспорт сжиженного природного газа.

Канада объявила о новом курсе в энергетической политике, направленном на превращение страны в одного из лидеров мировой энергетики. Основной упор делается на развитие экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Недавно начались первые поставки канадского СПГ в Азию, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевым элементом стратегии стало строительство терминалов на западном побережье, в частности объекта в Китимате, Британская Колумбия. Это первое крупное предприятие, начавшее экспорт газа за пределы континента. Также строятся меньшие по масштабу терминалы, управляемые местными общинами, включая представителей коренных народов.

Несмотря на богатейшие запасы нефти, газа, угля и урана, ранее страна сдерживала развитие отрасли из-за экологических ограничений и слабой экономической мотивации. Однако изменения мировой политической и экономической ситуации, включая торговые угрозы и тарифы со стороны соседних стран, вынудили пересмотреть подход.

Главная проблема — это недостаточно развитая инфраструктура, особенно нехватка трубопроводов. Их строительство требует сложных согласований, включая экологическую экспертизу и консультации с коренными народами. Кроме того, общественное мнение по-прежнему неоднозначно относится к инициативе — часть населения обеспокоена возможным ростом добычи ископаемого топлива.

Тем не менее наблюдается поворот к более прагматичному восприятию энергетической роли страны в условиях глобальных вызовов.

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