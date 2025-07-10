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В Беларуси реконструируют две оживленные трассы

  • 10.07.2025, 11:17
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В Беларуси реконструируют две оживленные трассы

На одной из них и вовсе применят нетипичное дорожное покрытие.

На Полесье вовсю идет реконструкция трассы М-10 граница России – Гомель – Кобрин. Обновят более 85 км покрытия, пишет Av.by.

Проектом занимается «Гомельавтодор». Он разделен на пять очередей, продолжительность каждой – два года. Первый этап завершат в сентябре 2026-го.

Стоимость ремонта одного километра составляет Br13,5 млн. Весь проект потянет на более чем Br1 млрд.

От кольца на Речицу и почти до Калинковичей создадут современную четырехполосную бетонную дорогу с разделительным барьером, сетками от диких животных и шестью подземными пешеходными переходами.

Материал покрытия исключит сезонные ограничения. Оно выдержит нагрузку на ось в 11,5 т даже в жаркое время года.

Светофоров на трассе не будет, несмотря на разрешенную скорость 120 км/ч. Зато здесь организуют систему визуального мониторинга. Она позволит вовремя реагировать на изменения дорожной обстановки.

Срок службы новой трассы без ремонта – 25 лет. Для асфальтобетонных дорог он составляет 8–10 лет.

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