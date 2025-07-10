NYT: Британия и Франция заключили ядерный пакт для защиты Европы 10.07.2025, 11:23

Это серьезный шаг к углублению военного сотрудничества «коалиции желающих».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон объявят о заключении нового оборонного соглашения, предусматривающего беспрецедентную координацию их ядерных сил в случае серьезной угрозы европейским союзникам. Об этом будет официально заявлено в четверг во время визита французской делегации на британскую военную базу, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Документ подтверждает, что «не существует угрозы, на которую не последует совместный ответ» двух стран, говорится в заявлении британского Минобороны. Хотя соглашение не является прямой гарантией ядерной защиты всей Европы, эксперты считают его шагом к углублению военного сотрудничества.

На фоне войны России против Украины лидеры двух стран намерены укрепить свою «коалицию желающих», несмотря на снижение поддержки со стороны США. Обе страны призывают Европу к большей самостоятельности в вопросах обороны, учитывая растущие сомнения в гарантиях Вашингтона.

Также ожидается подписание соглашения по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш. С 2016 года, после выхода Британии из ЕС, сотрудничество по возвращению мигрантов оказалось осложненным. Число пересечений пролива на малых лодках возросло, и правительство Британии сталкивается с давлением сократить поток мигрантов без отказа от гуманитарных обязательств.

Этот визит стал символом улучшения отношений между двумя странами после периода напряженности, вызванной Brexit. Новое оборонное и миграционное сотрудничество демонстрирует стремление Лондона и Парижа укрепить совместные позиции на фоне геополитической нестабильности.

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