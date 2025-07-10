Variety: Мальта — идеальное место для следующего фильма о Джеймсе Бонде
- 10.07.2025, 11:36
Остров уверенно превращается в центр мирового кино.
За последние пять лет кинопроизводство принесло экономике страны более миллиарда евро. Мальта все активнее привлекает крупные кинопроекты и может стать местом съемок следующего фильма о Джеймсе Бонде, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Как заявил комиссар по кинематографу Мальты Йоханн Грек, это его «мечта». Он надеется, что Мальта сможет сыграть значительную роль в будущей бондиане, как ранее это произошло с «Гладиатором» и «Наполеоном» режиссера Ридли Скотта.
Местные киностудии и живописные локации, включая старинные форты и бирюзовое Средиземное море, уже оценили студии Marvel, Universal, Amazon и A24. Недавно завершились съемки «Энолы Холмс 3» с Милли Бобби Браун — впервые город Валлетта в фильме сыграл сам себя, что позволило максимально использовать местные ресурсы и снизить затраты.
По словам вице-президента студии Legendary Херба Гейнса, на съемках в Мальте работали 475 местных специалистов, а одна из ключевых сцен — погоня на улицах Валлетты во время праздника святого Юлиана — стала одной из самых масштабных во всей франшизе.
Спрос на мальтийские съемочные группы вырос настолько, что страна инвестирует миллион евро в обучение новых специалистов. В отрасли занято уже более тысячи человек.
Грек также планирует строительство новой киностудии и крытого водного бассейна, чтобы обеспечить круглогодичное производство.
Мальта уверенно превращается в центр мирового кино.