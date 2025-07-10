Variety: Мальта — идеальное место для следующего фильма о Джеймсе Бонде 10.07.2025, 11:36

Остров уверенно превращается в центр мирового кино.

За последние пять лет кинопроизводство принесло экономике страны более миллиарда евро. Мальта все активнее привлекает крупные кинопроекты и может стать местом съемок следующего фильма о Джеймсе Бонде, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Как заявил комиссар по кинематографу Мальты Йоханн Грек, это его «мечта». Он надеется, что Мальта сможет сыграть значительную роль в будущей бондиане, как ранее это произошло с «Гладиатором» и «Наполеоном» режиссера Ридли Скотта.

Местные киностудии и живописные локации, включая старинные форты и бирюзовое Средиземное море, уже оценили студии Marvel, Universal, Amazon и A24. Недавно завершились съемки «Энолы Холмс 3» с Милли Бобби Браун — впервые город Валлетта в фильме сыграл сам себя, что позволило максимально использовать местные ресурсы и снизить затраты.

По словам вице-президента студии Legendary Херба Гейнса, на съемках в Мальте работали 475 местных специалистов, а одна из ключевых сцен — погоня на улицах Валлетты во время праздника святого Юлиана — стала одной из самых масштабных во всей франшизе.

Спрос на мальтийские съемочные группы вырос настолько, что страна инвестирует миллион евро в обучение новых специалистов. В отрасли занято уже более тысячи человек.

Грек также планирует строительство новой киностудии и крытого водного бассейна, чтобы обеспечить круглогодичное производство.

Мальта уверенно превращается в центр мирового кино.

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