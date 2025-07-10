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Газ в Европе подешевел до минимума с 2021 года

  • 10.07.2025, 11:37
Газ в Европе подешевел до минимума с 2021 года

Cтабильный импорт СПГ помогает накапливать запасы к зиме.

Краткосрочные колебания цен на газ на европейском рынке достигли самого низкого уровня за почти четыре года. Предложение перевешивает опасения по поводу возможного роста спроса на «голубое топливо» в мире.

Издание Bloomberg пишет, что в четверг, 10 июля, фьючерсы на бенчмарк немного выросли, а 10-дневный индекс волатильности остался на уровне сентября 2021 года.

Более высокий, чем обычно, импорт сжиженного природного газа и относительно сдержанный спотовый спрос на топливо в Китае сдерживают цены после турбулентности в июне. На данный момент Европе удается привлекать достаточное количество поставок, чтобы накопить запасы на отопительный сезон - эти усилия отслеживают трейдеры.

Тем не менее, риски остаются, поскольку большая часть июля, как ожидается, будет жарче, чем обычно, по всей Европе, что может привести к увеличению потребления газа для удовлетворения возросшего спроса на энергию для охлаждения. Очаги спроса появляются также в Северной Азии и Южной Америке.

В крупнейшей экономике Европы, Германии, из-за нехватки ветра в этом месяце ожидается рост спроса на газ и угольную энергетику.

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