Газ в Европе подешевел до минимума с 2021 года
- 10.07.2025, 11:37
Cтабильный импорт СПГ помогает накапливать запасы к зиме.
Краткосрочные колебания цен на газ на европейском рынке достигли самого низкого уровня за почти четыре года. Предложение перевешивает опасения по поводу возможного роста спроса на «голубое топливо» в мире.
Издание Bloomberg пишет, что в четверг, 10 июля, фьючерсы на бенчмарк немного выросли, а 10-дневный индекс волатильности остался на уровне сентября 2021 года.
Более высокий, чем обычно, импорт сжиженного природного газа и относительно сдержанный спотовый спрос на топливо в Китае сдерживают цены после турбулентности в июне. На данный момент Европе удается привлекать достаточное количество поставок, чтобы накопить запасы на отопительный сезон - эти усилия отслеживают трейдеры.
Тем не менее, риски остаются, поскольку большая часть июля, как ожидается, будет жарче, чем обычно, по всей Европе, что может привести к увеличению потребления газа для удовлетворения возросшего спроса на энергию для охлаждения. Очаги спроса появляются также в Северной Азии и Южной Америке.
В крупнейшей экономике Европы, Германии, из-за нехватки ветра в этом месяце ожидается рост спроса на газ и угольную энергетику.