Польша отказалась снимать санкции с Александра Глеба 1 10.07.2025, 11:42

Александр Глеб

Белорусский футболист остается в черном списке.

Экс-футболист Александр Глеб просил Польшу вычеркнуть его из санкционного списка. Но ему отказали, заметило «Еврорадио».

Звездный игрок, в прошлом полузащитник «Арсенала» и «Барселоны», попал под санкции за поддержку Лукашенко. Ему запрещён въезд в Польшу. Включение Глеба в список инициировало польское Агентство внутренней безопасности — ABW.

Адвокат футболиста просил снять санкции, так как Глеб якобы не занимается политикой и не поддерживает войну. Однако в Польше узнали, что в 2024 году он участвовал в «Марафоне единства» в Мозыре. Эта акция в поддержку Лукашенко проходила накануне «выборов» 2025 года. Сложно расценить это иначе, как поддержку режима.

Таким образом, оснований для снятия санкций не нашлось.

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