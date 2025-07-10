Польша отказалась снимать санкции с Александра Глеба

Польша отказалась снимать санкции с Александра Глеба1
- 10.07.2025, 11:42
Белорусский футболист остается в черном списке.
Экс-футболист Александр Глеб просил Польшу вычеркнуть его из санкционного списка. Но ему отказали, заметило «Еврорадио».
Звездный игрок, в прошлом полузащитник «Арсенала» и «Барселоны», попал под санкции за поддержку Лукашенко. Ему запрещён въезд в Польшу. Включение Глеба в список инициировало польское Агентство внутренней безопасности — ABW.
Адвокат футболиста просил снять санкции, так как Глеб якобы не занимается политикой и не поддерживает войну. Однако в Польше узнали, что в 2024 году он участвовал в «Марафоне единства» в Мозыре. Эта акция в поддержку Лукашенко проходила накануне «выборов» 2025 года. Сложно расценить это иначе, как поддержку режима.
Таким образом, оснований для снятия санкций не нашлось.