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У Соловьева и Скабеевой случилась истерика после резких высказываний Трампа в адрес Путина

  • 10.07.2025, 11:46
  • 1,038
У Соловьева и Скабеевой случилась истерика после резких высказываний Трампа в адрес Путина
Владимир Соловьев

Роспропаганде велели «ругать» президента США.

Российское гостелевидение после жесткого высказывания Дональда Трампа о президенте Владимире Путине, который, по его мнению, «несет много чуши», обрушилось с критикой на американского президента и заявило о его «байденизации», обратило внимание «Агентство».

Волну «разоблачения» Трампа вечером 8 июля запустил Владимир Соловьев, заявивший, что глава Белого дома стал разговаривать с российским лидером в неподобающем тоне. «Трамп решил, что он что — царь? <…> Как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Трамп из позиции «я единственный, кто может говорить с Путиным», превращается в очередную версию Байдена», — сказал пропагандист в эфире своего ток-шоу. Он добавил, что Россия не обязана делать Трампу «приятно» и подчиняться его прихотям.

На следующий день ведущая программы «60 секунд» Ольга Скабеева упомянула запрос Украины о расследовании применения Россией химического оружия и заявила, что США собираются использовать это в качестве предлога для того, чтобы «сокрушить какой-то режим». «Появится ли «пробирка [директора ЦРУ Джона] Рэтклиффа», неизвестно», — сказала пропагандистка.

Высказывание Трампа о том, что он недоволен Путиным, который не хочет останавливать войну, в вечернем выпуске «Вестей» объяснили обеспокоенностью тем, что в Украине «все движется не по его сценарию». «Его личный Афганистан после краха Украины все ближе, и сам хозяин Белого дома все больше похож на так презираемого им предшественника», — пояснил корреспондент «России 1».

Смену тона по отношению к Трампу демонстрируют и Z-каналы.

8 июля Трамп заявил, что Путин «несет много чуши (bullshit)». «Он всегда очень любезен, но это оказывается бессмысленным», — сказал Трамп. Эти слова стали самым жестким заявлением в адрес российского президента с 2016 года, писала The New York Times. Также Трамп пообещал, что США отправят Украине больше оружия для защиты от российских ударов.

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