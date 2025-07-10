WP: Трамп передал Украине часть из военной помощи по списку Зеленского 2 10.07.2025, 11:57

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Изменения произошли на фоне растущего раздражения Вашингтона позицией Кремля.

После полугода скептицизма со стороны Белого дома в отношении Киева и дружественного настроя к Москве, президент Дональд Трамп и ведущие республиканцы сменили курс. Белый дом готовится отправить Украине дополнительное вооружение, а Конгресс - принять жесткие санкции против России.

Об этом сообщает The Washington Post.

Изменения произошли на фоне растущего раздражения Трампа из-за нежелания Владимира Путина всерьез обсуждать пути окончания войны против Украины. Трамп пообещал в прошлом году быстро остановить конфликт, но потерпел неудачу.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент согласился на некоторые украинские запросы по военной помощи на основе детального списку, который президент Украины Владимир Зеленский передал ему в прошлом месяце во время встречи в Гааге.

На Капитолийском холме спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер большинства в Сенате Джон Тун заявили, что попытаются в этом месяце принять закон, который даст Трампу возможность вводить санкции против покупателей российских энергоносителей.

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