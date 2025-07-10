Гроза в Могилеве: погибла женщина, пострадал ребенок 10.07.2025, 11:59

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Стихия срывала крыши и валила деревья.

В ночь на 10 июля в Могилеве и районе бушевал грозовой фронт с порывами ветра до 23 м/с. По оперативным данным МЧС, за несколько часов – с 01:50 до 03:30 – ветер повредил крыши зданий, повалил деревья и стал причиной трагедии.

В результате падения дерева погибла женщина. По данным Следственного комитета, трагедия произошла около двух часов ночи в районе речного порта на реке Днепр. 32-летняя женщина вместе с супругом приехала на рыбалку. Во время ночной непогоды они укрылись под деревом. Сильный ветер повалил его на плед, где находились супруги.

Еще четыре человека пострадали из-за непогоды, среди них – ребенок 2010 года рождения. Все доставлены в больницу.

Стихия также ударила по инфраструктуре: из-за отключения четырех линий электропередачи остановились два паровых котла и турбогенераторы на Могилевской ТЭЦ-2. К 05:45 станция возобновила работу – началась подача пара.

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