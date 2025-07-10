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«Будем отвечать жестко»: Зеленский ответил на ночную атаку РФ

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  • 10.07.2025, 12:09
  • 5,632
«Будем отвечать жестко»: Зеленский ответил на ночную атаку РФ
Владимир Зеленский

Президент Украины не сдержал эмоций.

Этой ночью страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, который длился почти десять часов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что враг применил 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - Шахеды.

«Главная цель атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. К сожалению, известно о двух погибших людях в Киеве. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых», - говорится в сообщении.

По его словам, это очевидное наращивание террора Россией.

«Каждую ночь сотни шахедов, постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий», - добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что сегодня будет говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины.

«Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать», - подытожил он.

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