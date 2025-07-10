Популярный мобильный оператор меняет цену тарифов и услуг 3 10.07.2025, 12:18

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Новации будут внедрены в два этапа.

Один из трех цифровых операторов страны life:) анонсировал изменения условий для некоторых тарифов и услуг.

Как сообщается, новации будут внедрены в два этапа.

В частности, с 22 июля 2025 года обновится базовая стоимость тарифов «Бесконечный +», «Бесконечный Pro», «Бесконечный Pro Max», «Как дома», «Шейк», «Безлимит Стандарт», «Безлимит Ультра», «Play», «Всё включено», «Голос», «Голос 1», «Умные вещи», «Стоо», «йо1200», «Льготный», а также «Бизнес Стандарт», «Бизнес Голос», «Бизнес Про» и «Бизнес Безлимит». Также увеличится интернет-трафик для тарифных планов «Голос» и «йо1200», станет доступна для новых подключений услуга Яндекс Плюс на тарифе «Play» и изменится стоимость международных звонков.

В life:) обращают внимание, что абонентская плата других тарифных планов останется без изменений.

Что касается второго этапа, то с 19 августа 2025 года обновится стоимость развлекательных и образовательных сервисов, а также дополнительных услуг.

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