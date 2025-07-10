Расследователи: Мошенский больше не почетный консул Беларуси в Исландии
- 10.07.2025, 12:37
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Кошелек Лукашенко попал и под польские санкции.
Бизнесмен Александр Мошенский больше не является почетным консулом Исландии в Беларуси.
9 июля стало известно, что польское правительство одобрило национальные санкции против него.
Как выяснило «Бюро», должность почетного консула он покинул где-то между апрелем и июлем 2025 года. Почетным консулом Исландии Мошенский стал в 2007 году и непрерывно занимал эту должность около 18 лет.