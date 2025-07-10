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Расследователи: Мошенский больше не почетный консул Беларуси в Исландии

  • 10.07.2025, 12:37
  • 1,144
Расследователи: Мошенский больше не почетный консул Беларуси в Исландии
Александр Мошенский

Кошелек Лукашенко попал и под польские санкции.

Бизнесмен Александр Мошенский больше не является почетным консулом Исландии в Беларуси.

9 июля стало известно, что польское правительство одобрило национальные санкции против него.

Как выяснило «Бюро», должность почетного консула он покинул где-то между апрелем и июлем 2025 года. Почетным консулом Исландии Мошенский стал в 2007 году и непрерывно занимал эту должность около 18 лет.

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