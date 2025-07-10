The Economist: ВСУ используют технологии видеоигр для уничтожения оккупантов на фронте 10.07.2025, 12:50

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Фото: Alamy

Это привело к удвоению количества потерь российской пехоты.

Война в Украине стала центром военных инноваций. Одной из них является использование «видеоигровых стимулов» для повышения эффективности вооруженных сил в борьбе с российским вторжением. Об этом пишет The Economist.

«Система гарантирует, что успешные операторы дронов получают новые дроны раньше, чем их менее эффективные коллеги. Сейчас этот процесс модернизируется с помощью того, что Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, назвал «Amazon для военных» - схемы, которая позволяет подразделениям покупать боевое снаряжение за очки, заработанные за уничтожение российских транспортных средств и других целей», - объяснили в материале.

Отмечается, что термин «геймификация», который появился в начале 2000-х годов, используют во многих сферах, а именно от здравоохранения и программ лояльности клиентов до образования и производительности на рабочем месте.

«Участники набирают баллы; обычно используются таблицы лидеров, индикаторы прогресса, уровни и значки. В некоторых случаях баллы могут быть преобразованы в вознаграждения, выходящие за пределы удовольствия от «победы», определенной игрой», - подчеркнули в издании.

Геймификация появилась в войне дронов в августе 2024 года, когда правительственная инициатива по приобретению беспилотников «Армия дронов» запустила систему «бонусов».

«Дрон-война хорошо подходит для геймификации, поскольку все убийства фиксируются теми же камерами дронов, которые используются для полетов летательных аппаратов, и уже существует система для их регистрации. (В других формах боевых действий заявления могут быть преувеличенными - комбатанты могут не знать результатов выстрела из миномета). После того, как убийство дроном зарегистрировано, идентифицировано и подтверждено, оно приносит определенное количество баллов в зависимости от военной ценности уничтоженного объекта», - отметили в The Economist.

Это означает, что оператор дрона, который уничтожает танк Т-90М с помощью одноразового беспилотника, получит достаточно баллов, чтобы его подразделение получило еще 15 дронов. Такая система стимулирует операторов искать дорогостоящие цели.

В то же время, как пишет издание, несмотря на то, что Украина выпустила 1,5 млн дронов в прошлом году, их никогда не хватает.

В частности 414-я отдельная бригада беспилотных систем, более известная как «Птицы Мадьяра» эффективно внедрила эту систему. По официальным данным, сейчас бригада отвечает за 8% российской бронетехники, которую уничтожила Украина.

"В апреле подразделение поднялось на первое место в рейтинге с 16 298 баллами, поднявшись со второго места, и с тех пор остается там», - добавили в материале.

Как отметил Михаил Федоров, геймификация также формирует характер боевых действий. По его словам, «Армия дронов» недавно увеличила количество баллов за ликвидацию вражеского пехотинца с двух до шести. Благодаря чему, такие подразделения, как «Птицы Мадьяра», сразу начали убивать больше пехотинцев.

По словам Федорова, это привело к удвоению количества потерь российской пехоты.

«Более позднее изменение удвоило количество очков за уничтожение российских операторов дронов, сделав их более ценными целями, чем танки. Такие изменения показывают, как система может меняться в соответствии с приоритетами командиров. Они также привели к уменьшению количества уничтоженных танков», - отметили в The Economist.

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