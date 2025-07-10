Банковский сбой: белорусы до сих пор жалуются на проблемы

Банковский сбой: белорусы до сих пор жалуются на проблемы2
- 10.07.2025, 12:56
Клиенты банков начали сомневаться, а ту ли сумму им «вернули» на счет.
В некоторых случаях остаток на карте может не соответствовать ожидаемой сумме. Сомнения в правильности баланса появились у людей после технического сбоя на стороне Банковского процессингового центра.
Из-за неполадок у клиентов трёх банков на картах высвечивался минусовой баланс. Менее чем за сутки систему удалось восстановить, деньги вернулись на счета людей.
После этого некоторые держатели карт могут засомневаться в правильности остатка. Что делать в такой ситуации и в каких случаях сумма действительно может быть другой, рассказали в БПЦ.
На вопрос, что делать, ответ прост: звонить в банк. Причин неправильного остатка может быть несколько.
«Несоответствие остатка, в том числе и отрицательный остаток, может возникнуть по причинам, не связанным с возникшим сбоем, например, по результатам обработки валюто-обменных операций, наличии возвратов, требований в АИС ИДО и другим причинам», – пояснили специалисты.
С чем был связан технический сбой, пока не сообщают.