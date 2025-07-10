CEPA: НАТО остается ключевым элементом безопасности США 10.07.2025, 12:57

Необходима стратегия противостояния России.

По мнению президента Центра анализа европейской политики (CEPA) Алины Поляковой, НАТО остается жизненно важным для США. Несмотря на растущие оборонные усилия Европы, лидерство США — в политике, ресурсах и персонале — по-прежнему незаменимо. Без американского присутствия Европа уязвима перед военной угрозой со стороны России, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Россия — непосредственная угроза альянсу. По словам Поляковой, Россия адаптировалась к санкциям, получает поддержку от авторитарных союзников и ведет «теневую войну» против стран НАТО, которую даже в годы холодной войны не вели в таких масштабах. НАТО необходимо разработать стратегию ответа не только на традиционные, но и на нетрадиционные угрозы.

Политика открытых дверей НАТО — преимущество. С расширением с 16 до 32 членов, альянс укрепил стабильность в Европе. Вступление Финляндии и Швеции уже усилило потенциал НАТО. Украина, по ее мнению, станет важным стратегическим активом с одной из самых боеспособных армий Европы.

Полякова отметила, что новая волна оборонных расходов в Европе, включая возможное обязательство на уровне 5% ВВП, стала возможной благодаря давлению со стороны администрации Трампа. Однако без политического и военного лидерства США полноценная защита Европы невозможна.

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