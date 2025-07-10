закрыть
10 июля 2025, четверг, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CEPA: НАТО остается ключевым элементом безопасности США

  • 10.07.2025, 12:57
CEPA: НАТО остается ключевым элементом безопасности США

Необходима стратегия противостояния России.

По мнению президента Центра анализа европейской политики (CEPA) Алины Поляковой, НАТО остается жизненно важным для США. Несмотря на растущие оборонные усилия Европы, лидерство США — в политике, ресурсах и персонале — по-прежнему незаменимо. Без американского присутствия Европа уязвима перед военной угрозой со стороны России, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Россия — непосредственная угроза альянсу. По словам Поляковой, Россия адаптировалась к санкциям, получает поддержку от авторитарных союзников и ведет «теневую войну» против стран НАТО, которую даже в годы холодной войны не вели в таких масштабах. НАТО необходимо разработать стратегию ответа не только на традиционные, но и на нетрадиционные угрозы.

Политика открытых дверей НАТО — преимущество. С расширением с 16 до 32 членов, альянс укрепил стабильность в Европе. Вступление Финляндии и Швеции уже усилило потенциал НАТО. Украина, по ее мнению, станет важным стратегическим активом с одной из самых боеспособных армий Европы.

Полякова отметила, что новая волна оборонных расходов в Европе, включая возможное обязательство на уровне 5% ВВП, стала возможной благодаря давлению со стороны администрации Трампа. Однако без политического и военного лидерства США полноценная защита Европы невозможна.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив