TIME: ЕС стоит заключить еще одну «мини-сделку» с Трампом 10.07.2025, 13:16

Это поможет избежать торговой войны.

С приближением крайнего срока 1 августа Европа и США стоят на грани новой торговой эскалации. Президент США Дональд Трамп уже ввел 20% пошлину на товары из ЕС, а затем пригрозил увеличить ее до 50%. Сейчас обсуждается компромиссный вариант — базовая ставка в 10% с исключениями для отдельных отраслей, таких как авиастроение и алкоголь, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Европейские лидеры публично стремятся к договоренности, однако внутри ЕС возникли разногласия. Германия и Ирландия, зависящие от экспорта, призывают к скорейшему соглашению. Франция и Испания, напротив, требуют сбалансированных условий и не желают уступок.

Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен пытается удержать единую позицию при учете национальных интересов. ЕС, по мнению экспертов, должен согласиться на умеренные тарифы, чтобы избежать более серьезных мер. Взамен возможно ограничение отраслевых пошлин и прогресс по вопросам цифровой торговли, регулирования, углеродного налога и промышленности.

Подобное «мини-соглашение» уже заключили США и Великобритания в июне — оно не было масштабным, но снизило напряжение. Аналогичный шаг между ЕС и США мог бы стабилизировать ситуацию и избежать разрушения торговых связей, поддерживающих более $2 трлн товарооборота и миллионы рабочих мест.

В условиях неопределенности бизнес требует не идеальности, а предсказуемости. Провал переговоров приведет к тарифной войне, росту цен и сбоям в поставках.

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