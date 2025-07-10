Белоруса трижды за день укусила гадюка 1 10.07.2025, 13:15

иллюстративное фото

И он выжил.

44-летний житель Гродно попал в реанимацию 7 июля после того, как косил траву на даче и встретился с гадюкой.

О случае сообщает «Телерадиокомпания Гродно». На ноге мужчины было три укуса змеи, что большая редкость, объясняют врачи. Яд действует моментально, обычно уже один укус несет смертельную угрозу.

«Три точки укуса значительно ухудшают ситуацию. В таких случаях яд действует особенно агрессивно, поражая кровеносную систему и создавая риск полиорганной недостаточности, включая нарушения работы почек, внутренности и сердца», – объясняет Валерий Климович, врач-анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно.

Пострадавший мужчина в первый же час обратился в скорую помощь и получил инъекцию специальной сыворотки, нейтрализующей яд.

«Своевременное введение противоядия в течение первого часа спасает жизни, – подчеркивает Валерий Климович. – В данном случае это позволило минимизировать осложнения».

Пациент провел сутки в крайне тяжелом состоянии в реанимации, а потом продолжил лечение в токсикологическом отделении и уже выписался домой.

Второй случай укуса гадюки в этот же день произошел в Щучинском районе, но о состоянии пострадавшей женщины ничего не известно.

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