Гендиректора госпредприятия будут судить за коррупцию
- 10.07.2025, 13:23
Он якобы брал взятки на десятки тысяч долларов.
Генеральный директор госпредприятия и его заместитель по сбыту и общим вопросам договорились с двумя директорами фирм о взятках за закупку дорогой техники. Начальник дважды брал деньги — в ресторане и гостинице. О завершении расследования дела сообщили в Генпрокуратуре.
Гендиректор госпредприятия и его заместитель по сбыту и общим вопросам с марта 2024 по март 2025 года неоднократно встречались с директорами двух частных компаний. С ними они договорились о взятках. Деньги передавались за заключение договоров на поставку гусеничного бульдозера стоимостью около 1 млн рублей и двух экскаваторов стоимостью более 2 млн рублей, а также обеспечение оплаты этих сделок.
Гендиректор дважды получал деньги для себя и заместителя — 11 февраля 2025-го ему в ресторане «Дрозды Клуб» под Минском передали 42,6 тысячи рублей за бульдозер.
А 13 марта в столичной гостинице «Виктория СПА» по аналогичной схеме он принял в качестве взятки 33 тысячи долларов за сопровождение сделки по поставке экскаваторов.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 430 УК, они под стражей, дело направлено в суд Центрального района Минска. Топ-менеджерам госпредприятия грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.