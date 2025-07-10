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«У Путина только два реальных союзника»

  • 10.07.2025, 13:25
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«У Путина только два реальных союзника»
Владимир Зеленский

Необходимо нейтрализовать их обоих.

Украина уже начала подготовку к будущей зиме. По словам президента Украины Владимира Зеленского, главные усилия в этом нужно прилагать в энергетике – ведь именно она является главной целью для России.

Об этом он сообщил на открытии Конференции по восстановлению Украины URC 2025. По словам президента, успешное прохождение зимы Украиной является «общей задачей» как для самой страны, так и ее партнеров.

«Мы должны продолжать обеспечивать защиту наших людей. ... Давайте также сфокусируемся на энергетике. Путин имеет только двух реальных союзников – террор и зиму. Мы должны отвечать обоим», – сказал глава Украины.

При этом Зеленский напомнил: Украина уже прошла через три зимы во время полномасштабной войны. Удалось же это сделать, по его словам, за счет помощи ЕС.

«Спасибо за помощь преодолеть энергетические вызовы. Реальные, настоящие вызовы. ... Мы уже готовимся к следующей зиме. ... Нам надо продолжить работать вместе, чтобы пройти через следующую зиму также», – отметил президент Украины.

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