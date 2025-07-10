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В Беларуси запретили зубную пасту за слова на упаковке

  • 10.07.2025, 13:38
  • 1,034
В Беларуси запретили зубную пасту за слова на упаковке

Производитель против.

Производитель детской зубной пасты «Альбадент» инициировал независимую проверку своего продукта после того, как его запретил в Беларуси Госстандарт.

В редакцию Tochka.by обратилось ООО «Химико-биологическое объединение «Фирма Вита»», которое и изготавливает данное средство.

Производитель напомнил, что белорусский Госстандарт в конце июня изъял из продажи пасту «Альбадент», поскольку посчитал, что на упаковке была указана недостоверная информация.

Там говорилось о профилактических, противокариесных свойствах зубной пасты ввиду содержания в ней ионов фтора. Но их во время испытаний в Беларуси не обнаружили.

Таким образом, Госстандарт постановил, что потребителя ввели в заблуждение.

При этом изготовитель возражает против такого утверждения.

«Результаты независимой проверки подтвердили наличие фтора в составе зубной пасты в соответствии с заявленными характеристиками», – подчеркивают в ООО «ХБО «Фирма Вита»».

Компания выслала подтверждающие документы, которые есть в редакции.

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