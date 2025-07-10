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Во Львове началось наводнение

  • 10.07.2025, 13:44
Во Львове началось наводнение

Из-за сильных ливней вышла из берегов река Зубра.

Во Львове после сильного ливня затопило улицы. В городе всю ночь лил дождь, а по прогнозу синоптиков, осадки продолжатся и днем 10 июля, пишет УНИАН.

Машины «поплыли», а пешеходы вынуждены искать обходные пути.

Львовская ОГА сообщает, что непогода уже оставила без электроэнергии 192 населенных пункта. Из них 55 обесточены полностью и 137 - частично.

По данным местных СМИ, во Львове «большая» вода на Кульпарковской, Трускавецкой и Авиационной улицах. В Сокольниках подтопило автостоянки возле ЖК «Континент». Река Зубра, что возле Львова, вышла из берегов.

Обновление

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из-за мощных дождей во Львове продолжается подтопление, есть угроза для нескольких районов города. Местами в нежилых зонах вода достигает почти 3 метров. Река Зубра продолжает выходить из берегов.

«Существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов. Просим жителей перенести вещи из подвалов в безопасное место, а также откатить автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных участков», - обратился чиновник к горожанам.

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