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Экс-премьер Финляндии: Самый ценный актив Украины находится не за границей, а дома

  • 10.07.2025, 13:49
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Экс-премьер Финляндии: Самый ценный актив Украины находится не за границей, а дома
Санна Марин

Необходимо раскрыть потенциал украинского рынка труда.

На фоне международной конференции по восстановлению Украины в Риме бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что самый ценный актив Украины — это ее люди, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Марин, устойчивое восстановление невозможно без глубоких реформ и инвестиций в граждан. Она отметила, что речь идет не только о возвращении беженцев. Более 3 миллионов человек в Украине уже готовы работать, учиться и восстанавливать страну — при наличии нужной поддержки.

Исследования Института Тони Блэра показывают: при целенаправленных действиях трудовой рынок Украины может вырасти на 25% даже в условиях войны. Однако сегодня 83% людей с инвалидностью не работают, среди женщин — на 15% ниже участие в экономике, чем у мужчин, а треть внутренне перемещенных лиц — безработные. При этом 40% украинских компаний жалуются на нехватку квалифицированных кадров.

Марин выделила четыре ключевых шага для раскрытия потенциала украинского рынка труда:

Цифровизация занятости: создание платформ для поиска работы и обучения при международной поддержке.

Переобучение с участием работодателей: программы должны разрабатываться бизнесом и гарантировать трудоустройство выпускников.

Обновление трудового кодекса: действующее законодательство 1971 года требует модернизации.

Снятие барьеров к трудоустройству: расширение доступа к детским садам, адаптация рабочих мест для людей с инвалидностью, поддержка уязвимых групп.

«Украина доказала свою храбрость. Теперь ее люди готовы победить и в восстановлении. Но им нужны партнеры, чтобы реализовать этот потенциал», — подчеркнула Марин.

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