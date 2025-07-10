Пакистан планирует прямое железнодорожное сообщение с Беларусью 3 10.07.2025, 13:49

2,980

Планами поделился премьер страны.

Пакистан намерен реализовать проект по запуску прямого железнодорожного сообщения с Россией, а также Беларусью и Казахстаном. Об этом заявил ТАСС спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.

«Безусловно, есть два проекта, по одному из которых мы подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, чтобы железнодорожное сообщение стало реальностью и было связано с Казахстаном, Беларусью и Россией и чтобы реализовать все это на основе пилотного проекта», — сказал Ахтар Хан.

По словам политика, в планах у Пакистана «запустить первый грузовой поезд в Россию».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com