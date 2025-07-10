Пакистан планирует прямое железнодорожное сообщение с Беларусью

Пакистан планирует прямое железнодорожное сообщение с Беларусью3
- 10.07.2025, 13:49
- 2,980
Планами поделился премьер страны.
Пакистан намерен реализовать проект по запуску прямого железнодорожного сообщения с Россией, а также Беларусью и Казахстаном. Об этом заявил ТАСС спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.
«Безусловно, есть два проекта, по одному из которых мы подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, чтобы железнодорожное сообщение стало реальностью и было связано с Казахстаном, Беларусью и Россией и чтобы реализовать все это на основе пилотного проекта», — сказал Ахтар Хан.
По словам политика, в планах у Пакистана «запустить первый грузовой поезд в Россию».