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Пакистан планирует прямое железнодорожное сообщение с Беларусью

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  • 10.07.2025, 13:49
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Пакистан планирует прямое железнодорожное сообщение с Беларусью

Планами поделился премьер страны.

Пакистан намерен реализовать проект по запуску прямого железнодорожного сообщения с Россией, а также Беларусью и Казахстаном. Об этом заявил ТАСС спецпомощник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности Харун Ахтар Хан.

«Безусловно, есть два проекта, по одному из которых мы подписали соглашение о подготовке технико-экономического обоснования между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, чтобы железнодорожное сообщение стало реальностью и было связано с Казахстаном, Беларусью и Россией и чтобы реализовать все это на основе пилотного проекта», — сказал Ахтар Хан.

По словам политика, в планах у Пакистана «запустить первый грузовой поезд в Россию».

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