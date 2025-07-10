Урсула фон дер Ляйен останется во главе Европейской комиссии 1 10.07.2025, 13:56

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Урсула фон дер Ляйен

Европарламент отклонил вотум недоверия.

Урсула фон дер Ляйен останется во главе Европейской комиссии. За вотум недоверия в Европейском парламенте проголосовали только 175 депутатов против - 360.

Об этом сообщает сайт Европарламента.

Число голосов «за» оказалось значительно ниже двух третей, необходимых для успеха предложения об отставке фон дер Ляйен и всей Еврокомиссии.

За это предложение проголосовали правые группы «Патриоты Европы» и «Европа суверенных наций», а также другие европейские консерваторы и реформисты и несколько делегаций левых.

Фон дер Ляйен, которая не присутствовала на заседании парламента во время голосования, находится сейчас в Риме на конференции по восстановлению Украины.

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