«Ник и Майк»: В Беларуси грядет передел бизнеса 1 10.07.2025, 14:08

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Невозможно сидеть на двух стульях.

Мошенский попал-таки в сети и оказался в санкционном списке Польши. В данном в меньшей степени наш квартет интересует судьба конкретного бизнесмена, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Речь о модели, которая медленно, но верно начинает реализовываться. А именно – когда невозможно сидеть на двух стульях. Зарабатывать в России – опасно. Или отожмут бизнес, или будут сливать западным партнёрам информацию об особенностях ведения бизнеса с агрессором. Причем настолько подробную, что закрывать глаза уже просто невозможно.

Великий передел идёт. Бизнес отжимают или прямо, или через слив жёсткого бизнес-компромата. Причем даже не в Европу. России не нужен ни белорусский «бизнес», ни элита агрохунты. Попутчики или полезные идиоты, но не более того.

Чем хуже ситуация, тем сильнее аппетиты. И тем меньше времени. Хунта и ее составные части не нужны никому. Определенная автономия, которая защищала от «старшего брата», подходит к концу. Хотя вариантов выбора больше, чем два: Россия или Запад. Можно наконец-то понять, что личную и экономическую безопасность гарантирует только свое государство. Окно возможностей, как ни странно, есть. Но оно закрывается.

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