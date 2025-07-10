Летнее наступление России обернулось катастрофой для российских военных 2 10.07.2025, 14:42

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Уровень потерь достиг исторического максимума.

С начала мая в ходе летнего наступления Россия потеряла на фронте около 31 000 убитых военных, пишет The Economist.

Это рекордный показатель за все время полномасштабного вторжения: таких масштабных потерь не было даже в первые месяцы войны.

По расчетам издания, всего с 2022 года Россия потеряла от 900 тысяч до 1,3 миллиона человек убитыми и ранеными, из них от 190 до 350 тысяч погибшие. Эти данные основаны на независимых исследованиях, спутниковой разведке и сведениях западных разведслужб.

Цена «прорыва»

Несмотря на рекордное количество потерь, российские войска не смогли добиться сколько-нибудь значимых территориальных результатов.

Согласно расчетам The Economist, за последний год Россия в среднем теряла одного солдата ради продвижения на 0,038 квадратного километра.

Даже если темпы наступления останутся высокими, полный захват четырех аннексированных областей затянется как минимум до февраля 2029 года. А для полного захвата всей территории Украины Кремлю, по оценкам аналитиков, понадобится 89 лет.

«Последний рывок» на фоне кризиса

Военные аналитики предупреждают: это лето может стать последней возможностью для Путина попытаться провести крупное наступление, поскольку российская армия истощила запасы бронетехники и сталкивается с нехваткой личного состава.

Как сообщали пленные российские офицеры, наступление им представляли как «последний рывок», который должен был переломить ход войны. Но вместо триумфа российские генералы получили катастрофическую статистику.

Даже при рекордной интенсивности наступления фронт практически не сдвинулся.

Иллюзии Кремля

Несмотря на очевидную катастрофу, Путин продолжает утверждать, что Украина якобы близка к коллапсу и российское превосходство неоспоримо, пишет The New York Times.

На этом фоне заявления о невозможности остановки боевых действий без капитуляции Киева звучат все более оторванными от реальности. Летнее наступление, превратившееся в самую смертоносную кампанию за три года войны, демонстрирует всю цену авантюризма Кремля.

Россия сжигает ресурсы, теряет десятки тысяч людей и убивает собственное будущее ради иллюзии «победы», которая с каждым месяцем становится все более недостижимой.

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