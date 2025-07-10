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Одна картофелина на суп: как белорусы выживают в сезон «дешевой» заготовки овоща

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  • 10.07.2025, 14:52
Одна картофелина на суп: как белорусы выживают в сезон «дешевой» заготовки овоща

Белорусы в соцсети делятся суровой реальностью.

В магазинах потребкооперации Беларуси начался традиционный заготовительный сезон. Белкоопсоюз объявил закупочные цены на сельхозпродукцию от населения. Главный герой сезона — картофель — принимается по 1,80 – 2,80 рубля за килограмм. Цена зависит от сорта и размера клубней.

Темпы заготовки, как утверждает руководство Белкоопсоюза, бьют прошлогодние показатели, пишет BGmedia.

«Уже плюс 140% к уровню прошлого года», – с гордостью заявила председатель организации Инесса Короткевич на пресс-конференции.

По ее словам, в год кооперация заготавливает не менее 13 тысяч тонн картофеля.

Короткевич отметила, что в «трудный межсезонный период» в мае-июне, когда в торговых сетях наблюдался дефицит, в магазинах райпо картофель был.

Но ситуация с «доступностью» продуктов получилась неоднозначной. По словам чиновницы, некоторые покупатели выносили мешками картошку из деревенских магазинов и перепродавали ее на рынке — уже без контроля розничной цены.

Помимо картофеля, Белкоопсоюз назвал и другие закупочные цены:

капуста — 1,50 рубля за килограмм

морковь — 2,50–3,50

свекла — 2,70

лук — 2,50

Всего по стране работает 771 стационарный и 63 передвижных пункта приема.

В TikTok – картошка по цене бананов

Пока чиновники бодро рассказывают о заготовках, в соцсетях — совсем другая реальность. Один из пользователей TikTok выложил видео, где купил всего одну картофелину на суп. Почему так мало? Причина проста: цена за килограмм в минском магазине «АЛМИ» — 5,39 рубля.

@moe_velichestvo1 #гродно #ценыбеларусь ♬ оригинальный звук - тгк: dj_mhnv

Под видео — десятки комментариев:

«Почти как бананы!».

«Раньше брали по 5 мешков на зиму, теперь — пару клубней на суп».

«Я сегодня тоже 4 штуки взяла…».

«Неделю назад по 2,28 урвали — теперь опять по 4,50!».

И это — не единичный случай. Пользователи из Минска и других городов подтверждают: цены на картошку высокие.

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