Одна картофелина на суп: как белорусы выживают в сезон «дешевой» заготовки овоща

Одна картофелина на суп: как белорусы выживают в сезон «дешевой» заготовки овоща1
- 10.07.2025, 14:52
Белорусы в соцсети делятся суровой реальностью.
В магазинах потребкооперации Беларуси начался традиционный заготовительный сезон. Белкоопсоюз объявил закупочные цены на сельхозпродукцию от населения. Главный герой сезона — картофель — принимается по 1,80 – 2,80 рубля за килограмм. Цена зависит от сорта и размера клубней.
Темпы заготовки, как утверждает руководство Белкоопсоюза, бьют прошлогодние показатели, пишет BGmedia.
«Уже плюс 140% к уровню прошлого года», – с гордостью заявила председатель организации Инесса Короткевич на пресс-конференции.
По ее словам, в год кооперация заготавливает не менее 13 тысяч тонн картофеля.
Короткевич отметила, что в «трудный межсезонный период» в мае-июне, когда в торговых сетях наблюдался дефицит, в магазинах райпо картофель был.
Но ситуация с «доступностью» продуктов получилась неоднозначной. По словам чиновницы, некоторые покупатели выносили мешками картошку из деревенских магазинов и перепродавали ее на рынке — уже без контроля розничной цены.
Помимо картофеля, Белкоопсоюз назвал и другие закупочные цены:
капуста — 1,50 рубля за килограмм
морковь — 2,50–3,50
свекла — 2,70
лук — 2,50
Всего по стране работает 771 стационарный и 63 передвижных пункта приема.
В TikTok – картошка по цене бананов
Пока чиновники бодро рассказывают о заготовках, в соцсетях — совсем другая реальность. Один из пользователей TikTok выложил видео, где купил всего одну картофелину на суп. Почему так мало? Причина проста: цена за килограмм в минском магазине «АЛМИ» — 5,39 рубля.
@moe_velichestvo1 #гродно #ценыбеларусь ♬ оригинальный звук - тгк: dj_mhnv
Под видео — десятки комментариев:
«Почти как бананы!».
«Раньше брали по 5 мешков на зиму, теперь — пару клубней на суп».
«Я сегодня тоже 4 штуки взяла…».
«Неделю назад по 2,28 урвали — теперь опять по 4,50!».
И это — не единичный случай. Пользователи из Минска и других городов подтверждают: цены на картошку высокие.