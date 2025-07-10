Китай отреагировал на арест СБУ шпионов, собиравших секретные данные о ракетах «Нептун» 1 10.07.2025, 14:53

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В МИД страны изучают информацию о задержании своих граждан.

Сейчас Китай проверяет информацию об аресте в Украине двух граждан КНР, которых обвиняют в шпионаже. Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает Newsweek.

По ее словам, «законные права и интересы китайских граждан должны быть защищены» в этом случае.

В частности в Китае заявляют, что страна не участвует в войне и не поставляет оружие ни одной из сторон, однако во время конфликта в Украине КНР и Россия углубили свое стратегическое партнерство, пишет Newsweek.

Напомним, 9 июля стало известно, что (СБУ задержала китайских шпионов https://charter97.org/ru/news/2025/7/9/647513/), которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ «Нептун».

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