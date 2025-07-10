Гуманоидные роботы-хирурги сократят очереди в больницах 10.07.2025, 15:05

Роботы уже сегодня способны помогать в клиниках.

Исследователи Университета Калифорнии в Сан-Диего представили гуманоидного робота, способного выполнять медицинские процедуры, включая осмотры, экстренные вмешательства и точные инъекции. Это может стать решением проблемы перегруженности больниц, дефицита медперсонала и выгорания врачей, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Система фотоманипуляции, основанная на гуманоиде Unitree G1 с роботизированными руками Inspire Gen4, успешно прошла испытания на семи медицинских задачах — от вентиляции легких до ультразвукового контроля и инъекций. Робот управлялся оператором с помощью трекеров HTC Vive, педалей и камер, что позволило точно повторять движения рук и пальцев.

Среди ключевых задач робот выполнил аускультацию и маневры Леопольда, хотя точность ограничивалась чувствительностью датчиков и формой кистей. Он смог провести вентиляцию мешком Амбу и выполнить интубацию, хотя последняя потребовала помощи человека из-за нехватки силы.

При проведении трахеостомии робот справился с разрезом и установкой трубки менее чем за 20 секунд, однако пока ему не хватает ловкости и усилия для реальных условий. В уколах под УЗИ-наведением достигнута успешность 70%, а вот швы вызывали сложности — роботу не хватает обратной тактильной связи.

Исследователи подчеркивают, что, несмотря на текущие ограничения, гуманоидные роботы уже сегодня способны помогать в клиниках, особенно при грамотном управлении и дальнейших доработках.

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