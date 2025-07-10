Европа предлагает новый план обороны 10.07.2025, 15:07

Он заслуживает внимания США.

Отношения между Европой и США переживают непростые времена, особенно после того как президент США Дональд Трамп поставил под сомнение роль США как гаранта безопасности на континенте. Тем не менее призывы Вашингтона к тому чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за собственную оборону уже приносят плоды, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из таких шагов стало предложение о создании нового межправительственного органа — Европейского оборонного механизма (ЕОМ). Идея возникла в аналитическом центре Bruegel по запросу Польши, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС. В апреле эта инициатива стала темой оживленных дебатов среди министров финансов ЕС.

Суть предложения заключается в том чтобы создать единый рынок вооружений в Европе, наладить совместные закупки и уменьшить зависимость от США. ЕОМ будет финансироваться за счет займов на финансовых рынках и сможет предоставлять кредиты странам-участницам на закупку стратегических видов вооружений.

Механизм также предполагает участие стран за пределами ЕС, включая Великобританию. Он призван устранить национальные предпочтения при госзакупках, создавая по-настоящему общеевропейский подход к обороне.

Некоторые в Вашингтоне обеспокоены тем что ЕОМ может ограничить доступ американских компаний к европейскому рынку. Однако план допускает возможность работы с США при одобрении большинства совета механизма.

Для США это может стать стратегическим преимуществом. Расширив оборонные возможности Европы ЕОМ позволит союзникам по НАТО меньше полагаться на американские ресурсы и сосредоточить силы США на других приоритетах.

Америка должна не критиковать а поддерживать такие инициативы — в интересах как Европы так и трансатлантического партнерства.

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