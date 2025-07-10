На Минском море почти сутки ищут мужчину, упавшего за борт яхты
- 10.07.2025, 15:08
Он пытался выловить кепку.
Об инциденте с яхтой на Минском море редакции Onlíner вчера вечером сообщил читатель. «Капитан пытался выловить багром кепку, которую сдуло (из-за сильного ветра, вчера был ад). Выпал за борт и почему-то пошел ко дну», — рассказал минчанин.
Сегодня информацию о случившемся журналисту подтвердили в ОСВОД. По предварительным данным, произошло все 9 июля около 15:00.
Представители ОСВОД уточнили, что упавшему с яхты мужчине 34 года. Однако был ли он действительно капитаном судна, неизвестно.
«Со вчерашнего дня ведутся поисковые работы. Привлечены работники МЧС на трех катерах с двумя сонарами. Обследовано порядка двух квадратных километров площади водоема», — сообщил начальник спасательной станции «Заславль-1» Олег Люцко.
Неподалеку от места случившегося к берегу пришвартованы две яхты. По информации от сотрудников ОСВОД, одна из них — участница инцидента
Установить, какому из яхт-клубов принадлежит судно, также пока не удалось.
Журналист обратился в две крупные компании по прокату яхт, базирующихся в акватории Минского моря. В одной заявили, что все их сотрудники, к счастью, целы и невредимы. Во второй ответили, что не готовы предоставить какую-либо информацию.