Путин опозорился во время похорон министра транспорта РФ

Путин опозорился во время похорон министра транспорта РФ2
- 10.07.2025, 15:23
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Церемония закончились скандалом.
Церемония прощания с российским министром транспорта обернулась скандалом. Кремль во главе с Путиным и его пресс-секретарем Песковым не смог сойтись даже в том, был ли президентский венок на похоронах, превратив траурное событие в фарс на глазах у публики, пишет «Диалог.UA».
8 июля федеральное агентство РИА «Новости» опубликовало новость о том, что Путин направил венок на церемонию прощания с Романом Старовойтом, покончившим с собой вскоре после увольнения. К этому моменту ее успели растиражировать государственные СМИ и прокомментировать в Кремле.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не сомневаясь, подтвердил: «Что касается венка, да, президент, конечно, традиционно отправляет свои венки».
Спустя два часа после того, как тема венка стала центральной в обсуждениях похорон, РИА «Новости» внезапно признало, что новость была ошибочной.
«Сообщение, вышедшее на ленты агентства в 10:19 с заголовком «Президент РФ направил венок на церемонию прощания со Старовойтом», аннулируется как вышедшее ошибочно», — говорится на странице агентства.
Песков, как и Путин, оказались в крайне глупом положении, пишут аналитики и соцсети.
Абсурдный итог
В итоге на глазах у миллионов россиян и иностранных наблюдателей сложилось впечатление, что Кремль не способен элементарно договориться: отправил ли президент венок хотя бы формально почтить память своего министра или нет.
При том, что вопрос, казалось бы, символический и ничего не стоил: отправить венок на похороны федерального чиновника, чья смерть стала следствием внутренней кремлевской борьбы. Но даже в этом простейшем акте уважения высшее руководство страны умудрилось устроить глупый фарс.