Брестчанин за девять лет приводил на генетическую экспертизу шестерых детей

Брестчанин за девять лет приводил на генетическую экспертизу шестерых детей6
- 10.07.2025, 15:36
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Развеять сомнения он пытался дважды.
Первое обращение мужчины в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области произошло в 2016 году.
Эксперты-генетики проводили исследование биологического материала троих несовершеннолетних детей и устанавливали вероятность отцовства 41-летнего заявителя в отношении их.
Результаты экспертизы подтвердили родство мужчины.
Однако через девять лет мужчина вновь обратился для проведения генетической экспертизы. Возникла необходимость установления отцовства в отношении детей. Их также оказалось трое — два мальчика и девочка.
Биологическое родство мужчины было подтверждено.
Возможно, это не последний визит мужчины в областное экспертное ведомство.
За генетической экспертизой в Брестской области чаще всего обращаются женщины с целью взыскания алиментов, реже — для решения наследственных вопросов. В случае возникновения сомнений в кровных связях инициаторами экспертизы выступают мужчины.