Зеленский встретился с американским спецпредставителем в кулуарах саммита в Риме
- 10.07.2025, 15:55
Впервые конференция сосредоточена на конкретных секторах.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел встречу с американским спецпредставителем генералом в отставке Китом Келлогом на четвертом ежегодном саммите по восстановлению Украины в Риме, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).
В условиях усиливающейся российской агрессии и растущей неопределенности в отношении поддержки со стороны США, форум в столице Италии стал важной площадкой для обсуждения инвестиций в будущее Украины.
Саммит собрал 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и банков развития, а также более 2000 представителей бизнеса, гражданского общества и местных украинских властей. Мероприятие направлено на развитие партнерств в сферах обороны, энергетики, добычи полезных ресурсов и инфраструктуры.
Организаторы подчеркивают что цель встречи — не только восстановление страны но и ее модернизация и продвижение по пути вступления в ЕС. В преддверии саммита Италия объявила о нескольких инициативах включая помощь детской больнице в Одессе и соглашение о пенитенциарном сотрудничестве с Украиной.
Впервые конференция сосредоточена на конкретных секторах — энергетика, добыча полезных ископаемых, транспорт и металлургия. По словам украинско-британского бизнесмена Александра Темерко это отличает ее от предыдущих встреч в Лондоне, Берлине и Лугано.
Несмотря на отсутствие официальной военной поддержки США, генерал Келлог — представитель Трампа по вопросам Украины и России — провел переговоры с Зеленским. Тем временем Трамп заявил о необходимости возобновить поставки вооружений Киеву после временной приостановки со стороны Пентагона.
Конференция также включает обсуждение участия стран «коалиции желающих» в возможной миссии по контролю за будущим мирным соглашением с Россией.