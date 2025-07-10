закрыть
10 июля 2025, четверг, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина нанесла тройной удар по объектам ФСБ

  • 10.07.2025, 16:11
  • 3,868
Украина нанесла тройной удар по объектам ФСБ

Здания снесло.

Украинские силы в ходе скоординированной атаки утром 8 июля уничтожили три здания, которые использовались российской ФСБ. По данным Telegram-канала «Досье Шпиона», близкого к российским спецслужбам, атака началась утром и длилась около 10 минут. Всего было применено семь ударных беспилотников типа «крыло».

Объекты в Сватово (ул. Советская), Беловодске (ул. Ленина) и Старобельске (ул. Володарского) практически одновременно подверглись ударам, что, вероятно, позволило минимизировать реакцию и организованную защиту.

Согласно опубликованной информации, все три здания полностью уничтожены. На снимках видно, что постройки обрушились, а прилегающая территория усеяна обломками.

В Беловодске пострадали два сотрудника. Судьба ещё двух человек, которые находились в здании, остаётся неизвестной.

Характер повреждений зданий позволяет утверждать, что все, кто находились в момент удара внутри, погибли.

Эта операция демонстрирует способность Украины наносить точные и синхронные удары по ключевым объектам российских спецслужб даже в глубине оккупированной территории. Координация налёта с использованием нескольких БПЛА и разрушение инфраструктуры ФСБ могут существенно осложнить работу российских сил безопасности в регионе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив