Украина нанесла тройной удар по объектам ФСБ 10.07.2025, 16:11

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Здания снесло.

Украинские силы в ходе скоординированной атаки утром 8 июля уничтожили три здания, которые использовались российской ФСБ. По данным Telegram-канала «Досье Шпиона», близкого к российским спецслужбам, атака началась утром и длилась около 10 минут. Всего было применено семь ударных беспилотников типа «крыло».

Объекты в Сватово (ул. Советская), Беловодске (ул. Ленина) и Старобельске (ул. Володарского) практически одновременно подверглись ударам, что, вероятно, позволило минимизировать реакцию и организованную защиту.

Согласно опубликованной информации, все три здания полностью уничтожены. На снимках видно, что постройки обрушились, а прилегающая территория усеяна обломками.

В Беловодске пострадали два сотрудника. Судьба ещё двух человек, которые находились в здании, остаётся неизвестной.

Характер повреждений зданий позволяет утверждать, что все, кто находились в момент удара внутри, погибли.

Эта операция демонстрирует способность Украины наносить точные и синхронные удары по ключевым объектам российских спецслужб даже в глубине оккупированной территории. Координация налёта с использованием нескольких БПЛА и разрушение инфраструктуры ФСБ могут существенно осложнить работу российских сил безопасности в регионе.

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