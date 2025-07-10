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Путин облажался

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  • 10.07.2025, 16:12
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Путин облажался

Президент США крайне разочарован.

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Путиным резко охладели. Это стало неожиданным поворотом, после того как победа Трампа на выборах в США вселила в Кремль оптимизм. Новый президент США с уважением отзывался о Путине и был готов уступить России в украинском вопросе. Однако российский лидер переоценил свои возможности и упустил шанс на выгодный мир, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

С самого начала все складывалось благоприятно для Москвы. Администрация Трампа скептически относилась к стремлению Украины вступить в НАТО, была готова признать аннексию Крыма и не стремилась выделять серьезные средства на оборону Киева. Более того, США оказывали давление на Украину с требованием подписать соглашение о передаче части минеральных ресурсов России.

Но в феврале все изменилось после неудачного визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Трамп в прямом эфире назвал украинского президента неблагодарным и заявил, что Украине «нечем крыть».

Путин, вместо того чтобы воспользоваться ситуацией, продолжил агрессию. Он отказался от предложений Трампа по прекращению огня и усилил атаки дронов. Также Россия начала новые наступления на фронте. По мнению американских официальных лиц, Путин мечтает захватить Херсон, Одессу или даже Киев, что в Вашингтоне считают нереалистичным.

В апреле после массированной атаки на Киев Трамп публично раскритиковал Путина: «Очень неудачное время. Владимир, остановись», — написал он.

Теперь бывший президент США говорит, что разочаровался в Путине и больше ему не доверяет. Трамп возобновил поставки вооружений Украине и рассматривает новый пакет санкций против России. Российский лидер своей агрессией упустил шанс на мир и окончательно настроил Вашингтон против себя.

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