Что происходит на рынке недвижимости в Минске 10.07.2025, 16:25

Обновились рекорды.

В июне в Минске совершили 1265 сделок с объектами недвижимости. Это на 4,6% больше, чем было в мае. «Число сделок медленно, но вновь растет. По сравнению с июнем прошлого года (1526 сделок) это количество сделок не кажется слишком впечатляющим. Падение составило внушительные 17,1%», — отмечают аналитики агентства «Авангард недвижимость», пишет «Зеркало».

«Хоть количество прошедших сделок в Минске уже не бьет рекордов, рост средней цены не останавливается. Еще один прожитый месяц — и еще один рекорд. 1756 долларов — средняя стоимость квадратного метра жилья в столице Беларуси по итогам июня. Всего за год цена выросла на внушительные 255 долларов», — отмечают аналитики.

По их словам, на смену маю с рекордными значениями во всех сегментах квартир пришел неоднозначный июнь.

«Впервые с сентября 2024 года средняя цена в сегменте 1-комнатных квартир не выросла, а слегка опустилась — на 0,5% к маю (до 1884 долларов), — добавляют эксперты и уточняют, что в статистике сделки по долям и комнатам не учитывались. — Тем не менее средняя цена квадрата в сегменте однушек приближается к отметке в 2000 долларов за квадрат».

В агентстве недвижимости отмечают, что «в июне обновились рекордные значения средней стоимости квадрата в сегментах 2-комнатных и 3-комнатных квартир — 1681 и 1585 долларов за квадратный метр соответственно». Месяцем ранее их стоимость была в среднем 1643 и 1551 доллар соответственно.

«В июне 47% всех сделок прошло с 1-комнатными квартирами. Эта ситуация продолжает быть типичной для рынка недвижимости Минска», — сообщили аналитики и добавили, что все новые квартиры любой площади, в которых застройщик не делал перегородок, также относятся к 1-комнатным.

Что касается рекорда июня, то самой дорогой проданной квартирой оказалось жилье площадью 132 «квадрата» в комплексе «ДЕПО» на улице Киселева. Его стоимость — 664 700 долларов в эквиваленте. Цена за один метр — 5055 долларов. «В июне более 10 сделок в Минске прошло с ценой квадратного метра выше 3000 долларов. И более 200 сделок с ценой квадратного метра более 2000 долларов», — резюмируют аналитики.

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