Впервые за три месяца исчезли очереди на выезде из Беларуси в Польшу
- 10.07.2025, 16:50
Но остаются в обратном направлении.
Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу рассосалась впервые почти за три месяца. По данным Пограничного комитета Беларуси на 14.00 (по минскому времени) 10 июля, в очереди нет ни одной машины, на границе ожидает пять автобусов.
Такой ситуации не наблюдалось с третьей декады апреля. На пике — в конце июня — в электронной очереди одновременно было зарегистрировано около 2,5 тыс. машин, а время от регистрации до вызова в зону ожидания растягивалось до 100 часов.
Туристы, пересекающие белорусско-польскую границу 10 июля, подтверждают, что сейчас процесс идет быстро.
«Сразу же заехал на паспортный [контроль]. С паспортного сразу на пустую нейтралку. Заехал к полякам, и передо мной была одна машина. Итого вся граница — 1 час 10 минут», — написал один из пользователей Telegram-чата «ГраницаBY Беларусь — ЕС» (здесь и далее мы незначительно откорректировали сообщения для удобства чтения).
На въезд из Польши в Беларусь очередь сохраняется. Участники чатов делятся, что прохождение границы занимает у них от 15 часов до почти суток и жалуются на тех, кто влезает без очереди.
«Никто в эту поганую Европу не хочет, наоборот, все поляки выстраиваются в очередь, чтобы хоть как-то попасть в Беларусь», — иронизирует один из них.