Впервые за три месяца исчезли очереди на выезде из Беларуси в Польшу 10.07.2025, 16:50

Но остаются в обратном направлении.

Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу рассосалась впервые почти за три месяца. По данным Пограничного комитета Беларуси на 14.00 (по минскому времени) 10 июля, в очереди нет ни одной машины, на границе ожидает пять автобусов.

Такой ситуации не наблюдалось с третьей декады апреля. На пике — в конце июня — в электронной очереди одновременно было зарегистрировано около 2,5 тыс. машин, а время от регистрации до вызова в зону ожидания растягивалось до 100 часов.

Туристы, пересекающие белорусско-польскую границу 10 июля, подтверждают, что сейчас процесс идет быстро.

«Сразу же заехал на паспортный [контроль]. С паспортного сразу на пустую нейтралку. Заехал к полякам, и передо мной была одна машина. Итого вся граница — 1 час 10 минут», — написал один из пользователей Telegram-чата «ГраницаBY Беларусь — ЕС» (здесь и далее мы незначительно откорректировали сообщения для удобства чтения).

На въезд из Польши в Беларусь очередь сохраняется. Участники чатов делятся, что прохождение границы занимает у них от 15 часов до почти суток и жалуются на тех, кто влезает без очереди.

«Никто в эту поганую Европу не хочет, наоборот, все поляки выстраиваются в очередь, чтобы хоть как-то попасть в Беларусь», — иронизирует один из них.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com