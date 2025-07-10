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Впервые за три месяца исчезли очереди на выезде из Беларуси в Польшу

  • 10.07.2025, 16:50
Впервые за три месяца исчезли очереди на выезде из Беларуси в Польшу

Но остаются в обратном направлении.

Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу рассосалась впервые почти за три месяца. По данным Пограничного комитета Беларуси на 14.00 (по минскому времени) 10 июля, в очереди нет ни одной машины, на границе ожидает пять автобусов.

Такой ситуации не наблюдалось с третьей декады апреля. На пике — в конце июня — в электронной очереди одновременно было зарегистрировано около 2,5 тыс. машин, а время от регистрации до вызова в зону ожидания растягивалось до 100 часов.

Туристы, пересекающие белорусско-польскую границу 10 июля, подтверждают, что сейчас процесс идет быстро.

«Сразу же заехал на паспортный [контроль]. С паспортного сразу на пустую нейтралку. Заехал к полякам, и передо мной была одна машина. Итого вся граница — 1 час 10 минут», — написал один из пользователей Telegram-чата «ГраницаBY Беларусь — ЕС» (здесь и далее мы незначительно откорректировали сообщения для удобства чтения).

На въезд из Польши в Беларусь очередь сохраняется. Участники чатов делятся, что прохождение границы занимает у них от 15 часов до почти суток и жалуются на тех, кто влезает без очереди.

«Никто в эту поганую Европу не хочет, наоборот, все поляки выстраиваются в очередь, чтобы хоть как-то попасть в Беларусь», — иронизирует один из них.

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