Nvidia стала первой компанией, чья рыночная стоимость достигла $4 триллионов 10.07.2025, 17:12

Это первая компания в истории с настолько высокой стоимостью.

Американский чипмейкер Nvidia стал первой компанией в истории, чья рыночная капитализация превысила $4 трлн, пишет The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2025/jul/09/nvidia-first-company-4-trillion) (перевод — сайт Charter97.org).

Акции Nvidia подорожали на 2,4% и достигли $164 за бумагу. Компания разрабатывает передовые чипы и программное обеспечение, используемые в ИИ-системах по всему миру.

Впервые Nvidia достигла $1 трлн в июне 2023 года. С тех пор ее стоимость более чем утроилась всего за год — быстрее, чем у Apple и Microsoft, ранее преодолевших отметку в $3 трлн. Apple стала первой компанией с такой оценкой еще в 2022 году.

На данный момент Microsoft занимает второе место среди американских компаний с капитализацией около $3,75 трлн. Рыночная стоимость Nvidia составляет примерно 7,3% всего индекса S&P 500, тогда как доля Apple — 7%, а Microsoft — 6%.

С апреля акции Nvidia выросли на 74%, несмотря на американские экспортные ограничения, запрещающие продажу передовых чипов в Китай. Компании удалось частично компенсировать потери за счет роста на фоне торговых соглашений и оптимизма на рынке.

Аналитик Wedbush Дэниел Айвс заявил, что Microsoft также достигнет $4 трлн уже этим летом, а в перспективе 18 месяцев начнется гонка за $5 трлн. «Эпоха ИИ только начинается, и Nvidia с Microsoft — лидеры этой технологической революции», — отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com