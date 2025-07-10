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Минск накрыл крупный град

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  • 10.07.2025, 17:37
  • 2,858
Минск накрыл крупный град

Фотофакт.

Белорусская погода продолжает держать в тонусе. Пока могилевчане весь день разбираются с последствиями ночной бури, минчане пережили очередной налет града: стихия успокоилась довольно быстро, но впечатлений хватит надолго.

«Онлайнер» поделился подборкой улова ледяных камней разных форм и размеров.

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