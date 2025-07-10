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Bloomberg: Судьба тайского миллиардера — это урок популистам

  • 10.07.2025, 17:51
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Bloomberg: Судьба тайского миллиардера — это урок популистам

Он стал частью системы, против которой раньше боролся.

Почти тридцатилетнее доминирование миллиардера и популиста Таксина Чинавата в тайской политике подходит к концу. Вернувшись в Таиланд в 2023 году после 15 лет изгнания, он неожиданно заключил союз с королевским истеблишментом — теми, кто устроил против него переворот в 2006 году, пиште Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Однако ставка на альянс с консерваторами провалилась. Его дочь и премьер-министр Паэтонгтарн Чинават была отстранена от должности Конституционным судом, а партия Таксина — "Пхыа Тхай" — стремительно теряет поддержку. Молодежь, уставшая от игр за власть среди элит, перешла на сторону оппозиционной «Народной партии», ставшей лидером опросов.

Некогда символ борьбы с военной диктатурой, Таксин стал частью системы, против которой боролся. Многие сторонники сочли это предательством. «Никто не уничтожал Таксина, кроме самого Таксина», — заявил бывший его соратник Джатупорн Промпан.

Таиланд, долгое время был примером истории успеха, но теперь столкнулся с кризисом: рост экономики — всего 2%, растет неравенство, инвесторы уходят. Геополитически страна сближается с Китаем, становясь все менее надежным партнером для США.

Впереди — неопределенность. У «Народной партии» высокий рейтинг, но остается вопрос: позволят ли армия и монархия ей управлять? История Таиланда показывает, что демократия здесь часто подменяется военными переворотами и судами.

Таксина обвинили в оскорблении монархии и коррупции — он вновь может оказаться в изгнании. Тем временем его бывшие союзники готовят протесты, а страну охватывает растущее недовольство.

«Решение — не меньше, а больше демократии», — заявил представитель «Народной партии» Парит Вачарасинду.

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