Один из банков ввел новшество при обмене долларов и евро

Один из банков ввел новшество при обмене долларов и евро1
- 10.07.2025, 18:20
Появилась новая услуга.
«Альфа Банк» с 10 июля ввел новую услугу — обмен изношенных и поврежденных банкнот. Об этом сообщает на сайте финучреждения.
«Теперь в банке можно будет заменить изношенные, поврежденные, но сохранившие признаки платежности банкноты в иностранной валюте (доллары и евро), подлинность которых не вызывает сомнения, одного номинала на банкноты иностранной валюты этого же вида», — сообщил банк.
В контакт-центре банка «Зеркала» сообщили, что комиссия за эту услугу составит 10% от суммы. Но есть минимум — 6 рублей.
В некоторых других банках есть аналогичная услуга. В среднем комиссия при обмене ветхих или поврежденных иностранных купюр на беларусские рубли составляет от 3 до 10%.